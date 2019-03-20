ويأتي تعيين معياد في وقت تواصل فيه العملة المحلية بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المتمردين، تراجعها أمام الدولار بصورة يومية، حيث سجل الريال تراجعا بنسبة 300 في المئة منذ انقلاب المتمردين الحوثيين.

وأرجع اقتصاديون التراجع في سعر الريال والذي وصل إلى مرحلة الانهيار، إلى تسابق نافذين من قيادات التمرد الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.

ويقوم تجار النفط التابعين لميليشيات الحوثي باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيدا عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدميرا ممنهجا يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.

وفي أكتوبر الماضي، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع مبلغ 200 مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني.

وستساهم هذه المنحة، إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار أميركي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".