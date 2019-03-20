وقال الرئيس ترامب، الأربعاء، إن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على الصين لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري قد تبقى "سارية المفعول لفترة طويلة".

وبرر ترامب إبقاء الرسوم المفروضة على المنتجات الصنية المستوردة إلى أميركا بقوله: "نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فانها ستحترمها".

وأضاف الرئيس الأميركي أن المفاوضات التي تكثفت مع بكين منذ بداية العام "تسير على ما يرام".

والثلاثاء، الماضي، قال مسؤول أميركي بارز إن الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، يعتزمان السفر إلى الصين الأسبوع المقبل لجولة أخرى من محادثات التجارة بين البلدين.

وستكون المحادثات المرتقبة هي الأولى منذ أن أرجأ ترامب مهلة انتهت في أول مارس الجاري، لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من مستواها الحالي البالغ 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.

وتهدف المفاوضات إلى إنهاء حرب تجارية مضى عليها 8 أشهر بين أكبر كيانين اقتصادين في العالم.