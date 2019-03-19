تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 67.54 دولار للبرميل، مرتفعا 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة. وظل خام القياس العالمي قرب ذروة 2019 البالغ 68.14 دولار التي بلغها يوم الخميس.

وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 59.09 دولار للبرميل، بزيادة 57 سنتا أو واحد بالمئة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 59.23 دولار.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أذربيجان لمراقبة اتفاق خفض معروض الخام، حيث قالوا إنهم سيذهبون لأبعد من التزاماتهم في الأشهر المقبلة.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال في نيويورك "التصريحات الصادرة عن اجتماع أوبك كانت داعمة بما يكفي لكي ننطلق."

وألغت المجموعة أيضا اجتماع أبريل، مما يعني أن التحالف المعروف باسم أوبك+ لن يجتمع مجددا حتى يونيو.

كانت السعودية لمحت الأحد إلى أن المنتجين قد يكونون بحاجة إلى تمديد خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لما بعد يونيو ليغطي النصف الثاني من 2019.

وقال المتعاملون إن مؤشرات على تراجع مستويات المخزون في مركز كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية دعمت أيضا أسعار العقود الآجلة.

وأوضحوا أن بيانات من جينسكيب لمعلومات السوق تقول إن مخزونات الخام في كاشينغ، وهي نقطة التسليم لعقود غرب تكساس، تراجعت 1.08 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.