وأضافت أن السلطة اتخذت قرارا بتعليق كل عمليات الطيران "تحليق وهبوط وإقلاع" في المجال الجوي الجزائري لهذين الطرازين من الطائرات.

ويأتي القرار بعد تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

وقبل 5 أشهر تقريبا تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير بعد دقائق أيضا من إقلاعها مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وكانت سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا وبريطانيا قررت منع تحليق هذا النوع من الطائرات في أجوائها ومطاراتها.

كما أعلنت الإمارات والكويت وإثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والمغرب، والأرجنتين في أوقات سابقة، تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.