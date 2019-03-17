وستتولى شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة "جودكو"، المملوكة بالكامل لشركة "إنبكس"، إدارة الحصة نيابة عن الشركة الأم، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبموجب الاتفاقية، ستحصل "إنبكس" على حصة 100 بالمئة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر أكثر من 646 مليون درهم نحو 176 مليون دولار لاستكشاف وتقييم فرص استخراج النفط والغاز في "المنطقة البرية رقم 4".

وتغطّي هذه المنطقة مساحة تبلغ 6116 كيلومترا مربعا، تبدأ من المنطقة الواقعة حول مدينة أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع إمارة دبي.

وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لـ"إنبكس" لتطوير وإنتاج أي اكتشافات ذات جدوى تجارية، بينما تمتلك "أدنوك" خيار الاحتفاظ بحصة 60 بالمئة من الامتياز في مرحلة الإنتاج.

ووقع اتفاقية الامتياز، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "إنبكس"، تاكا يوكييويدا.

وتعد "المنطقة البرية رقم 4" أحدث منطقة يتم ترسيتها على أحد مقدمي العطاءات الدوليين للمناطق التي طرحتها "أدنوك" في أبريل 2018 للمزايدة التنافسية

وتشير الدراسات إلى أن مناطق الاستكشاف الجديدة في أبوظبي تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط، وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.