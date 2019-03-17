ويأتي القرار بعد تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قبل أسبوع ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

وقبل 5 أشهر تقريبا تحطمت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة ليون إير بعد دقائق أيضا من إقلاعها مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

وقالت وكالة "تيلام" الأرجنتينية الرسمية إن قرار الحكومة سينشر غدا الاثنين. ولم ترد الإدارة الوطنية للطيران المدني بعد على طلب بالتعليق.

ونقلت وكالة الأنباء عن القرار الحكومي قوله إن الإدارة "اقترحت إيقافا مؤقتا وكذلك منع الرحلات في الأرجنتين لكل أنواع الطائرة بوينج 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 على الفور لحين انتهاء التحقيقات في الحادث الأخير بما يبرر رفع هذا الإيقاف".

وجاء قرار الأرجنتين بعد أيام من إعلان دول عربية وأجنبية عديدة إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ ماكس 737 " لدى شركات الطيران المسجلة لديها.

وكانت سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا وبريطانيا قررت منع تحليق هذا النوع من الطائرات في أجوائها ومطاراتها.

كما أعلنت الإمارات والكويت وإثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والمغرب، في أوقات سابقة، تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.