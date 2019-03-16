وقال مؤلفو الدراسة إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها ترامب ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5 بالمئة بينما تراجعت الصادرات الأميركية المستهدفة 11 في المئة.

ووجدوا أيضا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 مليار دولار.

وأعد الدراسة فريق من الخبراء الاقتصاديين من جامعة كاليفورنيا بركلي وجامعة كولومبيا وجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس (أوكلا) ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وينتهج ترامب، الذي يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية"، سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع الصناعات التحويلية الأميركي.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورا. وفرض ترامب أيضا رسوما أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.