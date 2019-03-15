وقال فيتالي سافيليف الرئيس التنفيذي للناقلة الوطنية الروسية إيروفلوت، الجمعة، إن الشركة ستلغي طلبية لشراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس، ما لم يكن بمقدور شركة صناعة الطائرات الأميركية أن تضمن سلامة الطائرة بحلول نوفمبر.

ويأتي التحذير الروسي في أعقاب تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد الماضي، في ثان حادث من نوعه في خمسة أشهر.

وكانت "إيروفلوت" قد قدمت طلبية لشراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس لفرعها للطيران المنخفض التكلفة (بوبيدا)، ومن المقر أن تبدأ بوينغ، بتسليم الطائرات بحلول نوفمبر هذا العام.

وقال سافيليف "إذا لم يكن هناك ضمان بنسبة 100 في المئة بأن الطائرة آمنة، فإن أحدا عندئذ لن يأخذها"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف: "التسليمات لبوبيدا لن تبدأ قبل نوفمبر 2019. إما أن تحل بوينغ مشكلة السلامة في الطائرة 737 ماكس بحلول ذلك الوقت أو أننا سنطلب شراء طائرة مختلفة".