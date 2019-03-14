وأكد معهد الإحصاءات التركي، الخميس، حدوث تراجع للشهر الخامس على التوالي مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يتراجع رقم الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم 7.55 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع الإنتاج الصناعي واحدا بالمئة في يناير معدلا في ضوء التقويم والعوامل الموسمية، بحسب المعهد التركي للإحصاءت.

وكانت بيانات حكومية، أفادت قبل يومين، أن الاقتصاد التركي انكمش 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7 بالمئة توقعه استطلاع آخر لرويترز.

ومع مرور الليرة التركية بأزمة أفقدتها 30 بالمئة من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6 بالمئة في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 2.4 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد التركي نما 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 1.6 بالمئة.