وأعلنت الحكومة البريطانية عن الإجراءات، التي قالت إنها مؤقتة، قبل تصويت في البرلمان يُجرى في وقت لاحق ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس، بحسب وكالة "رويترز".

ومُنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان، أمس الثلاثاء، بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد.

وفي إطار خطة الرسوم التي أعدت تحسبا للانفصال بدون اتفاق، سيتم إعفاء 87 بالمئة من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم.

وعن الحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني في حالة الخروج بدون اتفاق، مشددة على أن الخطة مؤقتة وأحادية الجانب.

ولن يغطي نظام رسوم الاستيراد الجديد السلع العابرة للحدود من أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية.