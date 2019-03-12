وأكد شركاء التحالف الثلاثي الذي يضم أيضا ميتسوبيشي موتورز أن اتفاق التحالف مازال قائما وأنهم سيعززون التعاون فيما بينهم، بحسب وكالة "رويترز".

لكنهم قالوا إن رئيس مجلس إدارة رينو سيشغل على الأرجح منصب نائب رئيس مجلس إدارة نيسان لتفادي تركيز الصلاحيات الذي كان قائما في ظل كارلوس غضن الرئيس التنفيذي السابق للشركة الفرنسية.

والأسبوع الماضي، قالت محكمة يابانية، إن رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، دفع كفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار)، مما يمهد الطريق للإفراج عنه من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من مئة يوم.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة.