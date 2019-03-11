وذكرت رينو في بيان: "ردا على التقارير الصحفية الواردة في الآونة الأخيرة، تؤكد رينو أنها تجري مباحثات مع شريكيها في التحالف نيسان موتور وميتسوبيشي موتور بشأن تأسيس كيان تحالف جديد بهدف تحسين وضمان المزيد من التعاون".

وأضافت الشركة: "لن يكون للترتيب المقترح أثر على وجود اتفاق التحالف الرئيسي المعاد صياغته، ولا على هيكل الملكية المساهمة المتبادلة، اللذين سيظلان ساريين".