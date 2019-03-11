وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، الاثنين، إن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اعتمد "مجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية المحلية والعالمية إلى أبوظبي..".

كما ترمي الخطوة، التي تأتي في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، إلى "دفع جهود تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الزراعة في البيئات الصحراوية".

وتعليقا على ذلك ، قال الشيخ محمد بن زايد "اعتمدنا مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمة مليار درهم لاستقطاب شراكات عالمية تدعم جهودنا في البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، نتطلع الى جعل أبوظبي مركزا عالميا رائدا للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية".