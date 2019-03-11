وأضافت أن من المتوقع أن تقرر المحكمة اليوم الاثنين ما إذا كانت ستعطيها الإذن.

وقال تلفزيون طوكيو يوم الأحد، إن شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز تخطط لعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارتها لبحث قضايا مرتبطة بتحالفها في خطوة نحو دمج العمليات.

والأربعاء الماضي، قالت محكمة يابانية، إن رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، دفع كفالة قدرها مليار ين ياباني (8.9 مليون دولار)، مما يمهد الطريق للإفراج عنه من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ أكثر من مئة يوم.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة.