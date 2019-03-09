وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 23.12 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 25450.11 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندر آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.86 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليغلق عند 2743.07 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.32 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 7408.14 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر تزيد عن 2 في المئة.