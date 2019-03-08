وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1289.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع أدنى مستوى في خمسة أسابيع، وما زال منخفضا بنحو 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد الذهب 0.3 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة مسجلا 1289.80 دولار للأوقية.

ويقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما حوم اليورو بالقرب من أدنى مستوى في 21 شهرا مقابل العملة الأميركية، وفقا لوكالة "رويترز".

وزادت المخاوف في السوق الآسيوية بشأن النمو العالمي بعد بيانات صادرات ضعيفة وصادمة من الصين.

وقبل يوم من نشر تلك البيانات، خفض صناع السياسات الأوروبيون توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.06 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1522.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 814.43 دولار للأوقية.