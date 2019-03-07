واستعرض الملا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، ما حققه القطاع الحيوي خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن إنتاج مصر من الزيت الخام والغاز وصل خلال فبراير الماضي إلى 1.8 مليون برميل مكافئ في اليوم.

وأضاف أن بلاده حققت أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك وصلت إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بقيمة تقدر بـ27 مليار دولار، بالإضافة إلى أكبر نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018-2019.

اكتفاء ذاتي في الغاز

وأكد الملا أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، لا سيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة "إكسون موبيل"، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف للمرة الأولى في السوق المصري.

وأشار إلى إعادة شركة "شل" استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى نجاح القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية دون انقطاع، عن طريق تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز.

وتطرق إلى قيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، إلى جانب استمرار الوزارة في مشروع التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة سيارات النقل.

مصر مركز إقليمي للطاقة

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، بجانب تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل القاهرة لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

كما وجه السيسي بمواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، لا سيما من خلال تعزيز جهود شركات التوصيل في مد شبكات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد، وكذلك الاهتمام بتطوير مراكز خدمة العملاء والطوارئ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن وزير البترول عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وتتمثل في مواصلة العمل على تأمين الطاقة عن طريق زيادة إمداداتها وتطوير وتوسيع البنية الأساسية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية القاهرة على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف، التي جعلت منها محطة رئيسية للاستثمار لدى الشركاء الأجانب.