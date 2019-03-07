وحوالى الساعة 03,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم أبريل 17 سنتا، ليبلغ سعره 56,39 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مايو، فقد ربح 33 سنتا إلى 66,32 دولارا.

وأفادت أرقام نشرتها، الأربعاء الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7,1 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر مما كان يتوقع المحللون.

ويعني ارتفاع المخزون النفطي أن الطلب يتراجع في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وفي الوقت نفسه بلغ الإنتاج الأميركي رقما قياسيا هو 12,1 مليون برميل يوميا، بزيادة مليوني برميل عما كان عليه في بداية 2018.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج الأميركي وآفاق تباطؤ النمو العالمي إلى ضرب جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها بما فيهم روسيا، للحد من الكميات المستخرجة وإعادة التوازن إلى السوق العالمية.

وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 34 سنتا في نيويورك الأربعاء حيث بلغ 56,22 دولارا.

أما سعر برميل برنت فقد أغلق على 65,99 دولارا أي بزيادة قدرها 13 سنتا.