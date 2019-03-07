وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1285.33دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1287.6 دولار للأوقية.

وفي الجلسة السابقة، هبط المعدن النفيس إلى 1280.70 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير مع هبوط الأسعار بأكثر من 4 في المئة منذ أن سجلت أعلى ذروة لها في عشرة أشهر في العشرين من فبراير.

وقال محللون إن الأسواق تتوخى الحذر إزاء الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتنتظر تطورات المحادثات بين الاقتصادين الكبيرين بعد حرب الرسوم الجمركية بينهما.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب سيرفض أي اتفاق غير مثالي لكن الطرفين سيواصلان العمل من أجل إبرام اتفاق، وهو ما جدد المخاوف في السوق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1537.54 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.07 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 15 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ السابع والعشرين من ديسمبر.

وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 825.75 دولار للأوقية.