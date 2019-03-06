واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة.

وقال محامي غصن إن محكمة في طوكيو أمرت بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليار ين (8.94 مليون دولار أميركي)، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وتتوقع تقارير إعلامية أن يعانق غصن الحرية، اليوم الأربعاء.

وذكرت محكمة طوكيو الجزئية أنها رفضت طعن ممثلي الادعاء، الذين طلبوا استمرار احتجازه على ذمة محاكمته بالتهم الموجهة إليه.

ويمثل القرار انتصارا للفريق القانوني الموكل بالدفاع عن غصن، في ثالث طلبات إخلاء سبيله بكفالة.

وإخلاء سبيل غصن سيسمح له بلقاء محاميه بشكل متكرر لوضع أسس الدفاع قبل بدء محاكمته.

وأعرب محامي غصن، في وقت سابق، عن تفاؤله بإمكانية الإفراج عن موكله بكفالة، مع تعهد بخضوعه للمراقبة، مشيرا إلى أنه سيتبع استراتيجية جديدة للدفاع عنه.

وغصن مسجون في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018. كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.

وإذا أُدين في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.