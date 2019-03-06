وفي الساعة 1907 بتوقيت غرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1285.57 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة في التسوية إلى 1284.7 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل العملات المناظرة مدعوما ببيانات قوية حول مبيعات المنازل الجديدة والقطاعات الخدمية في الولايات المتحدة، وهو ما قلل المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الأميركي.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلة 15.12 دولار للأوقية. وكانت الفضة هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 27 ديسمبر عند 15.01 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1513.88 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 836.35 دولار للأوقية.