وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن من المرجح أن يتوصل البلدان إلى اتفاق يلغي الرسوم الأميركية المفروضة على سلع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار.

وفي الساعة 1915 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.5 بالمئة إلى 1286.94 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 25 يناير في وقت سابق من الجلسة عند 1282.50 دولار للأوقية.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للجلسة السادسة على التوالي وهبطت 0.9 بالمئة في تسوية الاثنين إلى 1287.5 دولارللأوقية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري رسمي خلال قمة في السابع والعشرين من مارس.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات أخرى إلى أعلى مستوى في عشرة أيام.

وهبط البلاتين 2.5 بالمئة إلى 835.35 دولار للأوقية. وظل المعدن مرتفعا بأكثر من خمسة في المئة منذ بداية العام إلى الآن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1527.01 دولار للأوقية. وكان المعدن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق الشهر الماضي عند 1565.06 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 15.08 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين عند 15.02 دولار للأوقية.