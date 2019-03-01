وأطلقت الشركة الطراز الجديد، مساء الخميس، الذي يحمل اسم "تيسلا سيدان الموديل الثالث"، التي سيبدأ سعرها من 35 ألف دولار للزبائن في الولايات المتحدة.

وغرّد المدير التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، الخميس، قائلا إن السيارة الجديدة ستكون متوفرة في أوروبا خلال 6 أشهر، وفي آسيا خلال 6-8 أشهر، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية والضرائب قد ترفع سعر السيارة بنسبة 25 في المئة عن ذلك السعر الذي تباع فيه بأميركا.

وكان ماسك، قد وعد منذ أن كشفت "تيسلا" عن النموذج الأول من هذا الطراز عام 2016 ، بتقديم نسخة جديدة بأسعار معقولة، بعدما انتقد كثيرون أسعار الطرازات السابقة لسيارات تيسلا، فمثلا تراوح ثمن "تيسلا إس" بين 76- 130 ألف دولار.

وتتيح الشركة للمشترين المحتملين استئجار السيارة وإعادتها خلال 7 أيام، أو قيادتها لمسافة ألف و600 كيلومتر.

وعوضا عن حفل إعلاني ضخم للكشف عن السيارة الجديدة، اكتفت الشركة الأميركية بفتح الباب أمام طلبات شراء "تسيلا الموديل الثالث عبر الإنترنت".

وفي محاولة لإنتاج سيارة بسعر منخفض، سعت الشركة إلى إغلاق عدد من معارضها في الولايات المتحدة والإبقاء على تلك التي تشهد حركة نشطة فقط، والاكتفاء بالبيع عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن البيع عبر الشبكة العنكبوتية وتطوير كفاءة السيارة سيساعدها لتخفيض سعر المنتج الجديد بمعدل يصل إلى 6 في المئة.

وستصل سرعة السيارة الكهربائية الجديدة إلى 260 كيلومترا في الساعة.