وتمكن الدولار من تعويض خسائره التي مني بها في وقت سابق، وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاد بزيادة نسبتها 2.3 بالمئة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي المقابل، انخفض الين 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 111.89 ين، مسجلا أدنى مستوى في عشرة أسابيع.

ومقابل سلة عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.325، بينما انخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1360 دولار، في حين لم يسجل الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.3250دولار.