وقال التقرير إن الشركتين قد تعلنان في الأسابيع المقبلة عن صفقة في صورة نقد وأسهم، تجعل قيمة كريم حوالي، التي مقرها دبي، 3 مليارات دولار.

ولم ترد "أوبر" و"كريم" حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

ووفقا للتقرير، فإن المفاوضات مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.

وتسعى أوبر، التي تتجه إلى أن تصبح شركة ذات ملكية عامة هذا العام، إلى سبل جديدة للنمو بينما تواجه منافسة شديدة في نشاطها الأساسي لخدمات نقل الركاب.

وأبلغت مصادر رويترز، أن أوبر تلقت تقديرات من مصرفيين يديرون الطرح العام الأولي للشركة تشير إلى أن قيمتها تصل إلى 120 مليار دولار.