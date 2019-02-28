وهبطت مخزونات الخام الأميركية 8.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.18 دولار، أو ما يعادل 1.8 بالمئة، لتبلغ في التسوية 66.39 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأميركي الآجلة 1.44 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتبلغ في التسوية 56.94 دولار للبرميل محققة أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في نحو أربعة أسابيع.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام الحالي، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بداية من يناير لتحاشي تنامي فائض عالمي، خاصة في ظل طفرة الإنتاج الأميركي.