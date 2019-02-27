وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في البيت الأزرق، مجالات منع الإزدواج الضريبي و"الحوار الاستراتيجي" والسياحة والزراعة الذكية والبيئة، إضافة إلى التعاون الاستثماري والصناعي وتعزيز مفاهيم الإنتاج الأنظف وتطبيقاتها و"المدينة الهيدروجينية."

وكان الشيخ محمد بن زايد وصل في وقت سابق، يوم الثلاثاء، إلى سيول في زيارة رسمية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإمارات "وام".

ويوم الثلاثاء، زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، النصب التذكاري في مقبرة سيول الوطنية في مستهل زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية.

وبدأت مراسم الزيارة بتحية العلم، بعدها توجه الشيخ محمد بن زايد إلى النصب التذكاري ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب الذي يرمز إلى ضحايا الشعب الكوري الذين قدموا أرواحهم لأجل بلدهم.