وبدأت الأصول عالية المخاطر الأسبوع بداية قوية وسجلت العملة الصينية أعلى مستوى في سبعة أشهر بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرجئ زيادة مقررة للرسوم الجمركية على الواردات من الصين.

وسيشهد باول أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم. ويتوقع مراقبو السوق أن يسلط الضوء على حساسية مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الأصول وأن يقدم تقييما متفائلا لتوقعات النمو.

وهبط مؤشر الدولار إلى 95.933 بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 96.310 في التعاملات الآسيوية.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3254دولار وزاد بالنسبة ذاتها أمام اليورو إلى 86 بنس.

وارتفع اليورو لـ 1.1392 دولار بعدما صعد 0.2 بالمئة يوم الاثنين.