وكانت شركة النفط الوطنية السعودية قد بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر وديسمبر من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

وصرح الوزير لرويترز "الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتى يونيو المقبل".

وكانت السعودية قد اتفقت في أبريل 2016 على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، قالت وزارة البترول المصرية، إن الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) وقعت اتفاقين مع شركة النفط أرامكو السعودية لتخزين منتجات بترولية في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن أحد العقدين يتعلق بتوفير سعات تخزينية لزيت الغاز (السولار) بطاقة 222 ألف متر مكعب في سيدي كرير على البحر المتوسط، بغرض إعادة التصدير.

وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة سوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط، بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.