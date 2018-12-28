وارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأميركية.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1283.2 دولار للأوقية اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولار للأوقية، وسجلت ارتفاعا بنسة واحد بالمئة عند 15.34 دولار للأوقية في أحدث تعاملات. وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس آب 2017.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 796.74 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1264.90 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.