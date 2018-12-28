وهبط مؤشر نيكي0.31 بالمئة في ختام الجلسة إلى 20014.77 نقطة.

وسجل المؤشر القياسي خسارة نسبتها 12.1 بالمئة في عام 2018، وهي أول خسارة سنوية منذ عام 2011، منهيا بذلك أطول موجة مكاسب منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.50 بالمئة إلى 1494.09 نقطة، ومني بخسارة نسبتها 17.8 بالمئة خلال العام، وهي الأكبر منذ عام 2011.

وضغطت الأسهم المرتبطة بالطاقة على السوق الأوسع نطاقا، الجمعة، بعدما هبطت أسعار النفط بشدة في تعاملات الخميس، بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام وزيادة قتامة آفاق النمو العالمي.