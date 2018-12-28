وفي الساعة 1846 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1277.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1281.10 دولار للأوقية.

وقال جيم ويكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز "تراجع مؤشر الدولار يدعم الإقبال على شراء الذهب، كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية كثيرا، وهو ما دعم (المعدن) أيضا".

وانحسر زخم موجة صعود الأسهم العالمية المدعومة بارتفاع كبير لبورصة وول ستريت، بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية، الذي سلط الضوء على الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.6 بالمئة، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس عند 15.27 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 793.80 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1266.60 دولار للأوقية.