وأضاف نوفاك: "كل أوجه عدم التيقن هذه، والتي في السوق الآن، كيف ستتصرف الصين، كيف ستتصرف الهند.. حروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بالإدارة الأميركية... تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر"، وفق ما نقلت رويترز.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن قرار واشنطن السماح لبعض الدول بتداول النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران كان أحد العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم هذا الشهر لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا.

وأوضح نوفاك أمام مجموعة من الصحفيين: "لو كانت عقوبات بلا استثناءات على إيران، لما فعلناه" مشيرا إلى خفض الإنتاج.

وبيّن أن روسيا ستخفض إنتاجها ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن في النصف الأول من 2019 في إطار الاتفاق ثم سيكون بمقدورها العودة بها إلى 556 مليون طن (11.12 مليون برميل يوميا) للعام 2019 بأكمله دون تغيير عن 2018.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاجهم بدءا من يناير من أجل دعم أسعار النفط والتي تراجعت أكثر من الثلث في ربع السنة الحالي.