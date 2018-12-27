وسيسمح مشروع القانون، الذي ما زال ينتظر موافقة البرلمان وتصديق الرئيس فلاديمير بوتن عليه، لمصنعين ينتجان بالفعل أدوية تعتمد على الأفيون بزراعة مثل هذه المحاصيل.

وقالت وزيرة الصحة، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن أغلب المواد التي تستخدمها روسيا في الأدوية المسكنة المصنعة محليا تأتي من دول فرضت عقوبات على موسكو.

وأوضحت الوزيرة للصحفيين: "حتى لا نترك شعبنا بدون مسكنات للألم يتعين علينا الاعتماد على الذات. يتعين علينا إنتاج الدائرة الكاملة للدواء من المادة إلى الشكل الدوائي".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى نطاقا واسعا من العقوبات، التي تستهدف الشركات والبنوك والأفراد في روسيا منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014.