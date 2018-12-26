وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1277.6 دولارللأوقية.

وقال يويتشي إيكميزو، مدير فرع طوكيو في بنك آي.سي.بي.سيستاندرد، إن القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ولذا يقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب.

وأضاف أن موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم دفعت المعدن النفيس للارتفاع أيضا. وزاد السعر الفوري للفضة 0.9 بالمئة إلى 14.86 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 787.49 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1244.60 دولار للأوقية.