وذكر الوزير في مؤتمر صحفي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق، وفقا لرويترز.

وقال: "ماذا لو يكون الخفض بمليون ومئتين (برميل يوميا) غيركاف؟ أقول لك إذا لم تكن كافية سوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به."

وأضاف أن "الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية".

وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد في باكو نهاية فبراير أو بداية مارس، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.

وكان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحفي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان.

وقال الأعمى إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في نوفمبر من 340 مليونا في يناير2017 حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.

وذكر الغضبان أنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في أبريل. وتعقد أوبك اجتماعها الكامل المقبل في فيينا في ذلك الشهر. وتابع الوزير العراقي "سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الوقت".