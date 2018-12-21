وكانت واشنطن قد أعادت في نوفمبر الماضي، فرض عقوبات على صادرات إيران من الطاقة، بسبب برنامجها النووي، وتدخلها في الشروق الأوسط، لكنها منحت إعفاءات لبضعة مشترين لتلبية حاجات المستهلكين من الطاقة.

ونقلت رويترز عن المتحدث إن وزارة الخارجية تعمل مع العراق لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة استقلاله في مجال الطاقة.

يذكر أن العراق يشتري حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.

وهذه الواردات ضرورية في بلد يعاني من نقص في إمدادات الكهرباء المزمنة لسنوات، حيث يحصل معظم الناس على ساعات قليلة من الكهرباء يوميا.