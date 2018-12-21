وأوضح صندوق أبوظبي للتنمية في بيان، أنه سيودع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة، لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك .

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، ويأتي دعم الدولة للسياسة المالية الباكستانية استنادا للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين وتعزيزا لآفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية مول 8 مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، منها 931 مليون درهم على هيئة منح.

وغطت تمويلات الصندوق مشاريع في قطاعات عدة، مثل الطاقة والصحة والتعليم والطرق.