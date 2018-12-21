وصوت 217 عضوا، يوم الخميس، لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت، مقابل 185 عضوا صوتوا ضده.

وكان مجلس الشيوخ مرر يوم الأربعاء نسخة مختلفة من مشروع القانون، ومن غير الواضح ما إذا كان سيضع في الحسبان الإجراء الذي مرره مجلس النواب.

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب حث في الآونة الأخيرة الكونغرس الأميركي على السماح بتمويل جدار على الحدود مع المكسيك.

وتعهد الرئيس الأميركي، خلال حملته الانتخابية، بتشييد جدار حدودي مع المكسيك لوقف الهجرة غير المشروعة التي يعتبرها خطرا أمنيا.

وسبق لترامب أن وعد بتشديد حملته على الهجرة غير الشرعية، وقال إن التساهل مع هذه الظاهرة يؤدي إلى تزايد الجريمة وإثقال كاهل الدولة الأميركية.