وعلى حسابه في تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد "عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة.. وبدأنا رحلة مختلفة.. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل..".

وأضاف "مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزءا من قصتهم ... نحن مطار العالم ووجهته وقلبه".

وأعرب عن شكره للمسؤولين عن المطار وفريق العمل، مضيفا "فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز."

وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات.. لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته..".