وفي الساعة 2016 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا0.5 بالمئة إلى 1243.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ العاشر من يوليو تموز عند 1258.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1247.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا عند 1283.49 دولار للأوقية في وقت مبكر من الجلسة، وبلغ في أحدث قراءة 1266 دولارا للأوقية بارتفاع 1.8 بالمئة.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 785.90 دولار للأوقية.