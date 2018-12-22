ومع الإقبال المستمر على شراء السيارات، تحتدم المنافسة بين الشركات الكبرى لتحقيق أعلى المبيعات، وكسب قلوب المستهلكين.

السيارة الأكثر مبيعا

تصدرت السيارة الاقتصادية تويوتا كورولا قائمة السيارات الأعلى مبيعا في 2019، حيث استطاعت الشركة اليابانية بيع 900 ألف وحدة حتى الآن. وتباع السيارة العملية ذات الشعبية الهائلة بسعر يبدأ من 18 ألف دولار.



وجادت سيارة فورد "أف سيريز" بالمركز الثاني، بعدما استطاعت بيع أكثر من 813 ألف وحدة حتى الآن. الشاحنة "المتينة" تستمر باكتساح السوق الأميركية، حيث تتفوق شعبيتها هناك على جميع السيارات الأخرى، حتى الاقتصادية منها.

وتفوقت سيارة تويوتا راف 4 على جميع منافسيها من سيارات الدفع الرباعي في 2018، لتحل ثالثة، بعد أن تم بيعها 632 ألف مرة هذا العام.

وحافظت "أيقونة" هوندا، سيفيك، على مركزها الرابع في الترتيب، بعدما نجحت الشركة اليابانية في بيع 631 ألف قطعة من سيارتها الاقتصادية الشهيرة.

وتراجعت سيارة فولكسفاغن غولف للمركز الخامس، بعد أن أنهت عام 2017 في المركز الثالث، لكنها ظلت السيارة الأوروبية الأكثر شعبية في العالم.

وبين اكتساح كبير للسيارات الاقتصادية والشاحنات الأميركية الضخمة، نجحت سيارة "فارهة" وحيدة في دخول قائمة السيارات العشرون الأكثر مبيعا، وهي سيارة مرسيديس سي كلاس، التي جاءت في المركز 20.

الشركات

حافضت مجموعة فولكسفاغن الألمانية على عرشها في صدارة كثر السيارات مبيعا في 2018، بعد أن باعت أكثر من 9 ملايين قطعة، قبل الدخول في الربع الأخير من العام.

وتضم مجموعة فولكسفاغن تحت مظلتها العملاقة شركات فولكسفاغن وأودي وبورشه وبوغاتي ولامبورغيني وسيات وسكودا وبينتلي.

وجاء "اتحاد" نيسان ورينو في المركز الثاني، برصيد 8.5 مليون سيارى مباعة هذا العام. وتضم المجموعة سيارات نيسان ورينو وميتسوبيشي وإنفينيتي ولادا وداتسن.

وحلت تويوتا اليابانية، بسيارات تويوتا وليكزوس وسيون، في المركز الثالث، بفارق قليل عن نيسان ورينو.

وبالرغم من التراجع في الأرباح، حافظت شركة جنرال موتورز على مكانتها بين الكبار في المركز الرابع، مع الشعبية الكبيرة لسياراتها شيفروليه وجي أم سي وبيويك وكاديلاك.

وحلت مجموعة هونداي الكورية خامسة، مع التطور الملحوظ لسيارات هونداي وكيا وجينيسيس في الأعوام الأخيرة.