وخلال مؤتمر صحفي عقب إعلان الميزانية السعودية، تحدث التويجري عن البطالة قائلا: "الرقم 12.9 (بالمئة). نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019".

وأضاف أن مساهمة المواطنين السعوديين في سوق العمل تبلغ 42 بالمئة حاليا.

وقال التويجري إن الاستثمار الأجنبي في المملكة في 2018 بلغ 13 مليار ريال، مرتفعا 110% عن السنة السابقة.

ومن جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، إن وضع العملة المحلية، الريال"مطمئن جدا"، محذرا من أن البنك لن يسمح بالمضاربة فيها.

وأبلغ الخليفي مؤتمرا صحفيا: "عندما نقول إنه (الريال) خط أحمر، المقصود أننا لن نسمح لأحد أن يضارب عليه".

وأعاد التأكيد على أن البنك المركزي لا ينوي تغيير سياسة سعر الصرف، حيث تبقي الرياض عليه عند 3.75 للدولار.