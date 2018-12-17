وبحسب الأرقام، فقد بلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.5 بالمئة في المتوسط على مدى أغسطس إلى أكتوبر، مقارنة مع 13.2بالمئة بين يوليو وسبتمبر.

وكانت البطالة في تركيا قد وصلت في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 10.6 بالمئة، إلا أن فقدان الليرة التركية هذا العام 40 بالمئة من قيمتها أدى إلى ركود كبير في اقتصاد البلاد.

وتشهد نسبة البطالة منذ العام الماضي ارتفاعا قياسيا، خصوصا بعد هروب المستثمرين الأجانب من البلاد، بسبب تراجع سعر صرف الليرة أمام المعدلات الأجنبية.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قالت، يوم 9 نوفمبر، إن "عالما من الألم" ينتظر الاقتصاد التركي خلال السنة المقبلة.

وذكرت موديز، وفق ما نقل موقع "بلومبرغ"، أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة هذا العام ستترجم إلى مشكلات اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة.