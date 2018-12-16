وسلمت بوينغ، أول طائرة من طراز 737، لشركة الطيران الصينية "إير تشاينا، إثر تجميع المركبة في مصنع تشوشان على بعد نحو 290 كيلومترا جنوب شرقي شنغهاي.

وتطمح بوينغ وإيرباص للتوسع في المبيعات في الصين ويتنافسان على الطلبيات في السوق التي تتميز بنمو سريع يتوقع أن يتجاوز الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.

وتعد بوينغ ومقرها شيكاغو، أكبر شركة مصدرة في الولايات المتحدة، وسلمت الشركة واحدة من كل أربع طائرات صنعتها، في العام الماضي، لعملاء في الصين.

وبحسب رويترز، من المرتقب أن يصل الطلب خلال السنوات العشرين القادمة إلى 7700 طائرة جديدة بقيمة 1.2 تريليون دولار.