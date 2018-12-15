وقالت الوزارة أيضا في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تأمل في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات لإلغاء كافة التعريفات الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى.

ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الإعلان، وقال على تويتر إن: "الصين أعلنت للتو نمو اقتصادها بشكل أبطأ مما كان متوقعا بسبب حربنا التجارية معها، ولقد علقت للتو زيادة التعريفات على الولايات المتحدة".

وأضاف: "أميركا تبلي بلاء حسنا. الصين تريد التوصل لاتفاق كبير وشامل جدا. يمكن أن يحدث هذا وبسرعة إلى حد ما ".

وبعد فترة وجيزة من الإعلان الصيني، قالت شركة تيسلا إنها خفضت أسعار طرازي إس وإكس من سياراتها في الصين.

ورحب أيضا جو هنريتشز رئيس العمليات العالمية بشركة فورد موتور بإعلان بكين، مشيرا إلى أن شركات صناعة السيارات الأميركية صدرت نحو 50 ألف سيارة أميركية الصنع للصين في 2017.

وكانت الصين قد رفعت في يوليو تعريفاتها الجمركية على السيارات، وقطع غيار السيارات الأميركية، بعد أن رفعت الولايات المتحدة تعريفاتها على السيارات وقطع الغيار السيارات الصينية إلى 27.5 في المئة.

ولا تتوقع شركات صناعة السيارات أن تخفض الولايات المتحدة بشكل فوري تعريفاتها الأعلى على الواردات الصينية ردا على الخطوة الصينية.