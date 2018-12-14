وانخفض الذهب 0.4 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1237.65دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأوقية.

والمعدن الأصفر منخفض بنحو 0.6 بالمئة هذا الأسبوع.

ونزل الذهب 0.3 بالمئة في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم نحو واحد بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1248.99 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.25 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وهبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 14.61 دولار للأوقية، وهي مرتفعة بنحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 792.90 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بعدما تراجع على مدى خمسة أسابيع.