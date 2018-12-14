وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1242.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1921 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.60 دولار، أو 0.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1247.40 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، مدعوما بهبوط اليورو بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم للعام القادم.

وتعرض المعدن الأصفر النفيس لضغوط أيضا جراء تحسن الشهية للمخاطرة، حيث تلقت أسواق الأسهم العالمية دعما من علامات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1251.99 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1269.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت الفضة عند 14.74 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أعلى سعر لها منذ الثاني من نوفمبر عند 14.81 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.5 في المئة إلى 795.30 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.