وللوهلة الأولى فإن الانطباع عن الطائرة الجديدة من بوينغ والمخصصة لرجال الأعمال، تبدو الطائرة وكأنها فندق فخم من فئة 5 نجوم أو بالأحرى تبدو كقصر فخم طائر، بما تخفيه داخل هيكلها.

وتحتوي الطائرة الخاصة من بوينغ 777 إكس على غرف نوم فخمة وحجرة استحمام (دش) ذات طابع مستقبلي، وغرف معيشة فاخرة.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الطائرة، التي ستدخل الخدمة عام 2020، أكثر الطائرات ذات المحركين فاعلية في العالم.

كما يتوقع أن يطرح نموذجا مصغرا من هذا الطراز الخاص هو "بوينغ 777-8" في وقت لاحق، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وبحسب الشركة المصنعة، فإن هذه الطائرات تضم من الداخل 3 مفاهيم أو تصاميم مقدمة من "غرينبوينت تكنولوجيز" و"جيت أفييشن" و"يونيك إيركرافت ديزاين".

وقال رئيس قسم طائرات الأعمال في بوينغ غريغ لاكستون "يريد عملاؤنا الخاصون السفر بطائرات تحتوي مساحة وراحة أفضل والسفر إلى مقاصدهم مباشرة.. وهذا ما توفره طائرات 777 إكس" مشيرا إلى أنها "ستعيد تعريف مفهوم السفر بعيد المدى للأشخاص المهمين".

وتعتبر هذه الطائرة من أطول الطائرات الخاصة مدى إذ يمكنها أن تظل محلقة لمسافة تزيد على 13400 ميل أو ما يعادل 21570 كيلومترا، وهذا يعني الانتقال مباشرة من سيدني إلى لندن أو من سياتل إلى دبي، على سبيل المثال.