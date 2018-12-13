وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الصينية تدقيقا شديدا من الولايات المتحدة وبعض حلفائها البارزين بشأن صلاتها بالحكومة الصينية، من جراء مخاوف أن تكون بكين تستغلها للتجسس.

وقالت الصحيفة إن سوفت بنك، ثالث أكبر شركة اتصالات في اليابان، ستطلب معدات لشبكتها القادمة للجيل الخامس للهاتف المحمول من اثنين من الموردين الأوروبيين (نوكيا وإريكسون) بدلا من هواوي.

وذكر متحدث باسم سوفت بنك أن التقرير "يستند إلى تكهنات ولم يُتخذ أي قرار بعد".

ونوكيا وإريكسون من كبار موردي سوفت بنك بالفعل.

وقالت مصادر في القطاع إن من المرجح أن يستغرق استبدال معدات الجيل الرابع، الذي ذكرت نيكي أنه سيتم على مدى عدة أعوام وقتا، وأن يكون مكلفا.

ويأتي تقرير الصحيفة عن استبدال المورد في وقت تستعد فيه سوفت بنك لإدراج وحدتها للاتصالات في بورصة طوكيو في التاسع عشر من ديسمبر.

وهواوي ممنوعة بالفعل من دخول السوق الأميركية، ومنعتها أستراليا ونيوزيلندا من بناء شبكات الجيل الخامس، في ظل مخاوف من صلتها المحتملة بالحكومة الصينية. وتقول هواوي إن بكين لا تملك نفوذا عليها.

ويضاف قرار اليابان إلى المتاعب التي تواجهها هواوي مؤخرا بعد إلقاء السلطات الكندية القبض على مديرتها المالية.